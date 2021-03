"De aia nu lua jucatori de la FCSB!" Becali a incheiat 'RAZBOIUL' cu finul Radoi si anunta 'nationala FCSB': "O sa vedeti voi!"

Romania a castigat primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, cu Macedonia de Nord, 3-2.

Nationala Romaniei s-a impus la limita cu Macedonia de Nord, dupa ce a condus cu 2-0. Tricolorii au incasat doua goluri in doua minute, insa Radoi a mutat inspirat, iar Ianis Hagi, intrat in a doua repriza a adus prima victorie a nationalei in preliminarii.

Dupa ce l-a criticat in urma debutului la nationala, cand nume importante de la FCSB au lipsit de pe lista selectionerului, Gigi Becali a incheiat 'razboiul' cu finul sau si a avut cuvinte de lauda dupa victoria de aseara.

"Mirel e pe drumul bun. El nu lua jucatori de la FCSB sa nu zica lumea ca e nasul sau, dar nu vreau sa comentez asta. Mirel e pe drumul bun, asta zic eu.

Daca Mirel face bine, noi, in doi ani, ne batem cu marile puteri ale Europei. Avem Olaru, Morutan, Cicaldau, Sut, Man, Coman, Tanase, Mihaila. Peste un an nu o sa aiba ce sa faca.

O sa fie greu sa faca selectie, prea multe valori. O sa vedeti voi. Morutan si Olaru trebuiau sa fie la echipa mare de acum. O sa fie nationala din jucatori de la FCSB. O sa vedeti", a spus Gigi Becali pentru as.ro.