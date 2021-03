Tactica lui Becali, aplicata si la nationala! Popescu, titular pentru Romania ca fundas dreapta, postul unde l-a jucat Gigi la FCSB!

Ovidiu Popescu este marea surpriza pregatita de Mirel Radoi in primul 11 pentru meciul cu Macedonia de Nord.

Aflat la prima convocare la echipa nationala, fotbalistul de 27 de ani va juca pe postul de fundas dreapta, pozitie pe care joaca in ultima perioada la FCSB, la cererea lui Gigi Becali.

De altfel, Popescu este poate cel mai versatil jucator din Liga 1. El a jucat in ultimele sezoane la FCSB pe toate posturile, in afara de cel de varf impins si portar. Postul sau de baza este cel de mijlocas defensiv, insa a dat un randament foarte bun pe pozitia de fundas dreapta, acolo unde a castigat duelul cu Valentin Cretu in echipa antrenata de Toni Petrea.

Ovidiu Popescu a venit la FCSB in 2016 de la ACS Poli Timisoara in schimbul sumei de 200.000 de euro si a castigat cu echipa ros-albastra Cupa Romaniei in 2020.

In acest sezon, a jucat 26 de meciuri in Liga 1 si a oferit 3 pase decisive de gol pentru liderul campionatului.

Romania - Macedonia de Nord este LIVE VIDEO pe PRO TV si WWW.SPORT.RO de la 21:45.