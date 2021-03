Primul semn ca va reveni la FCSB?! Cum i-a innebunit Budescu pe fanii echipei lui Gigi Becali si care este situatia lui in Arabia Saudita

Budescu a evoluat pentru FCSB in perioada 2017-2018.

Inainte de plecarea in Arabia Saudita la FC Damac, despre Constantin Budescu s-a vehiculat ca ar putea ramane in Romania si s-ar putea transfera din nou la FCSB. Totusi, in cele din urma, jucatorul a preferat sa se duca in strainatate, tentatia baniilor oferiti de arabi fiind mai mare decat lupta la titlu in campionatul romanesc.

Jucatorul crescut de Petrolul Ploiesti a mai evoluat in cariera pentru Astra, DL Yifang, FCSB, Shabab si Damac, iar cele mai bune rezultate le-a obtinut cu giurgiuvenii, unde a reusit sa castige un titlu de campion, in 2015-2016, cu Marius Sumudica pe banca echipei.

Pentru reprezentativa Romaniei, Budescu a fost selectionat de 15 ori si a reusit sa inscrie in 5 randuri, iar in perioada petrecuta la FCSB a prins 37 de partide, in care a marcat de 13 ori si a oferit 12 pase decisive, fara a reusi sa castige insa vreun trofeu.

Fotbalistul a postat pe Instagram o imagine cu el in tricoul FCSB-ului, iar fanii parca abia asteptau un semn de genul asta, incepand sa speculeze in privinta revenirii sale.

Contractul sau din Arabia Saudita este pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca unul, insa stiuta fiind situatia din campionatele asiatice, unde schimbarile de jucatori sau antrenori sunt foarte dese, romanul ar putea reveni in Liga 1 mai repede decat s-ar fi asteptat.