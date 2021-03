"Nu sunt animal sa ma bagi in cusca!" Reactie halucinanta a lui Becali dupa zvonurile ca Bucuresti ar urma sa intre in carantina! Atac la Arafat: "Cum sa ma tina el in casa?!"

Gigi Becali a comentat ultimele zvonuri aparute despre un posibil lockdown in capitala.

Finantatorul FCSB nu a vrut sa auda de o noua carantina in Romania, dupa ce numarul cazurilor a atins din nou un prag ingrijorator, iar autoritatile ar lua in calcul inchiderea capitalei.

Gigi Becali a avut o reactie socanta la adresa sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, atacandu-l si anuntat ca nu va respecta restrictiile de Paste.

"Pastele e Paste, e mare sarbatoare. Nu ne intereseaza masca, carantina, nu tinem cont de carantina! Sa fie santos Arafat ca e musulman. Hotaraste el musulman ce facem noi? Eu ies cand vreau eu, nu sunt animal sa ma bagi in cusca. Ies cand vreau eu, sa faca ce vor, sa dea amenzi, sa bage la puscarie.

Restul romanilor, daca gandesc asa, sa faca si ei ca mine. Eu sunt om si ies sa fac ce vreau. Cum sa ma tii pe mine in cusca? Ce treaba am cu Arafat? El este musulman, eu sunt ortodox. Cum sa ma tina Arafat in casa", a spus Gigi Becali pentru Romania TV.