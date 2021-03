"I-am zis: 'Bai, Gigi, cum e Steaua? Ai sigla in piept?'" Piturca, transant in RAZBOIUL dintre Becali si Steaua: "E un avantaj sa revina Steaua in prim-plan!"

Razboiul dintre Gigi Becali si CSA Steaua continua!

Patronul FCSB a declarat in repetate randuri ca vrea sa ii incurce pe 'militari' din drumul spre promovare, iar la meciul Steaua - FCSB 2, incheiat 1-1, si-a trimis jucatorii de la prima echipa.

Victor Piturca a declarat in repetate randuri ca echipa din Liga 3 este Steaua, iar acum a venit cu o noua reactie transanta la adresa patronului liderului din Liga 1.

"I-am zis: 'Bai, Gigi, cum e Steaua? Ai sigla in piept?' Asta e adevarul, nu il inteleg acum pe Gigi. Ce are el, ce vrea el de la Steaua? Sa ii puna bete in roate...parerea mea e ca pentru el e un avantaj sa revina Steaua in prim-planul fotbalului romanesc.

Eu nu inteleg. Eu spun ca e spre dezavantajul lui ca Steaua sa nu intre. Am vazut meciul, Steaua e cu o clasa peste FCSB 2.

Nu il inteleg pe Gigi. De ce se opune el ca Steaua sa joace? Nu il caracterizeaza pe el lucrul asta, nu mai poate umbla cu razbunari, cu astea. Pentru el, razbunarea e un mare minus, parerea mea. Daca Steaua promoveaza, ambitiile care se vor crea dau alta culoare fotbalului.

Parerea mea e ca Oprita a facut lucruri foarte bune acolo. Daca intra in Liga 2, cu inca doi trei jucatori si sponsor, eu cred ca promoveaza", a spus Victor Piturca pentru Digi Sport.