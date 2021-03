"Toata lumea stie ca adevarata Steaua este la Becali!" Dragomir a dat de pamant cu Florin Talpan! "E marul stricat! Trebuie sa ii puna cineva frana"

Florin Talpan s-a plans recent ca ar fi fost sanctionat nejustificat de catre comandantul clubului Steaua, Madalin Hincu.

Astazi, Dumitru Dragomir a criticat declaratiile lui Talpan. Fostul presedinte al LPF a comentat dur afirmatiile facute de juristul celor de la CSA Steaua, despre care crede ca ar fi trebuit sa fie sanctionat mai devreme.

"Acestui Florin Talpan trebuia sa ii puna cineva frana. Comandantul este comandant, iar daca nu iti respecti superiorul atunci ai o mare problema. A castigat el niste procese la viata lui, dar totul are o limita si nu trebuie sa te crezi Dumnezeu in Ghencea.

Visul lui Talpan este sa conduca clubul Steaua, dar nu o sa o faca niciodata. El si cu ultrasii vor sa conduca clubul Steaua. Am impresia ca omul asta actioneaza de frica suporterilor si doreste sa se puna pe bune cu ei, iar acum a inceput sa se dea si ca victima. Cred ca se consulta cu ultrasii si la ce declaratii sa dea.

Talpan trebuia sanctionat de mult timp de catre Hincu. Sa imi mai arate el pe cineva care s-a imbracat in haina militara si s-a fotografiat cu ultrasii asa cum a facut el. Va dati seama in ce impostaza a putut sa puna Armata romana? Un ofiter s-a pozat in mijlocul unor oameni cu cagule.

Sa zica mersi ca Madalin Hincu nu l-a zburat de tot din club. Acum a iesit si si-a atacat comandantul. Va dati seama pana unde poate sa mearga un om care visa ca stadionul Steaua ii va purta numele? S-a luat si de George Ogararu. Acest om nu are limita si produce in jurul sau doar cearta si scandal", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.

Fostul presedinte al LPF a vorbit si despre conflictul dintre CSA Steaua si FCSB si a dat o solutie prin care scandalul s-ar putea incheia.

"Toata lumea stie ca Steaua adevarata este la Gigi Becali, iar generalul Zisu stie tot adevarul. Este un om serios si trebuie sa se implice. Ajunge cu atata scandal si ura. Daca Gigi Becali nu isi baga banii familiei in fotbal se alegea praful de Ghencea. Unde era Talpan cand Gigi a investit bani in Ghencea? Atunci Gigi Becali era bun?

Ce a facut omul asta de prin 2002 pentru Steaua si fotbalul romanesc nu a facut nimeni. Tot cu Gigi Becali am mai prins si noi din nou o semifinala, iar eu zic ca o sa treaca inca 50 de ani ca sa mai prindem o astfel de faza in cupele europene.

Daca Gigi Becali si-l atragea inca de la inceput de partea lui pe Florin Talpan credeti ca ii mai pasa acestui jurist acum de procese? Hai sa fim seriosi! De ce credeti ca FRF, UEFA si FIFA nu il baga in seama pe Talpan cu toate procesele sale castigate?

Omul asta e plin de ura, dar nu o sa ajunga sa conduca niciodata clubul Steaua. Acolo in interior la ei Talpan s-a certat cu o gramada de ofiteri si nimeni nu il vede cu ochi buni. Discutati si voi cu colegi de ai lui si o sa vedeti ce parere au oamenii aia despre el", a adaugat Dragomir.