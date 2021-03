Gigi Becali investeste in tineri! Cine sunt juniorii care au stat pe banca la derby-ul cu CFR Cluj si cat castiga lunar atacantul de doar 16 ani

Gigi Becali pare tot mai concentrat pe tineri fotbalisti pe care vrea sa-i promoveze la prima echipa.

Patronul celor de la FCSB investeste in tineri, avand in plan sa ii creasca si sa ii transfere ulterior in strainatate pe sume importante de bani.

Pe langa Octavian Popescu, pustiul de 18 ani care a atras toate privirile in acest sezon, la FCSB au aparut si alte nume de jucatori cu varste sub 20 de ani, in care Becali are incredere. De exemplu, David Kecskes si Ciprian Timis, care au fost pe banca ros-albastrilor la derby-ul cu CFR Cluj.

Kecskes este un atacant in varsta de doar 16 ani, adus de la Sangeorgiu de Mures si care este platit cu 600 de lei pe luna. Timis are 19 ani, joaca pe postul de mijlocas ofensiv si castiga lunar 2.000 de lei.

Ei au fost promovati la prima echipa a FCSB-ului pentru derby-ul cu CFR Cluj, insa nu au apucat sa debuteze in prima liga.

Tinerii de la FCSB sunt recrutati la echipa din Liga 3 si la centrul de tineret al clubului de catre nepotul lui Becali, Vasile Geambazi.