Becali isi freaca mainile de bucurie! Morutan este laudat de specialisti dupa meciul cu Olanda: "Lucru mai rar intalnit! Control fantastic al balonului!"

Nationala de tineret a Romaniei a remizat cu Olanda in primul meci de la EURO 2021, scor 1-1.

Golul echipei lui Mutu a fost marcat de Andrei Ciobanu in minutul 20. Mijlocasul Viitorului a transformat senzational o lovitura libera de la 22 de metri si nu i-a dat nicio sansa portarului advers.

Cu toate astea, fotbalistul despre care s-a vorbit cel mai mult dupa meci este Olimpiu Morutan. Mijlocasul ofensiv de la FCSB a fost cel mai activ jucator de pe teren in prima repriza, avand mai multe actiuni individuale finalizate cu sut spre poarta olandezilor.

Fazele create de Morutan le-au atras atentia si celor de la Target Scouting, care au apreciat faptul capacitatea si curajul fotbalistul de 21 de ani a ataca adversarul 1 la 1 atunci cand are mingea la picior.

De asemenea, Morutan a fost laudat si pentru disponibilitatea foarte mare la efort pe care a aratat-o cu Olanda, dar si pentru capacitatea de a controla mingea cu ambele picioare.

"Ataca frontal poarta cand este la minge. Intotdeauna cauta sa traga de la distanta, efort consistent. Poseda un control strans fantastic al balonului atunci cand dribleaza si stie bine sa se miste din corp pentru a face fata unui duel 1 contra 1.

Are momente in care, din incercarea de a face mai multe, nu-si controleaza bine picioarele. Trebuie sa fie mai atent. De multe ori foloseste ambele picioare cand dribleaza, lucru mai rar intalnit.

Disponibilitate la munca considerabila pe toata durata partidei. A aparut chiar si in propriul careu pentru a face o deposedare.

Pare un adevarat lider si un element de baza in atac, un fotbalist care focalizeaza actiunile colegilor. Aproape de fiecare data a incercat pase numai in fata si a parut increzator in calitatile sale", a notat site-ul specializat in descoperirea viitoarelor staruri.