Gigi Becali face afaceri cu cel mai bun fotbalist al Macedoniei de Nord! Cine este fotbalistul trimis de Goran Pandev la FCSB

Romania infrunta Macedonia de Nord, in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe PRO TV si www.sport.ro.

Unul dintre sau poate chiar cel mai important jucator din istoria fotbalului macedonean, Goran Pandev, are o scoala de fotbal deschisa in 2010, pe cand fotbalistul juca la Inter, si care tocmai a trimis un jucator in Romania, care a semnat cu FCSB 2.

Este vorba de Jorgo Papuli, de la Akadmija Pandev, care s-a aflat si pe banca la derby-ul din Liga a 3-a dintre Steaua si FCSB 2.



"Bineinteles ca sunt fericit, ma bucur mult sa fac parte dintr-un asemenea club grozav. Sper ca voi profita de sansele pe care le voi primi si ca nu voi dezamagi. Sunt pregatit sa dau tot ce am mai bun si sa demonstrez ce pot. Aventura mea in fotbal abia incepe si sunt entuziasmat de provocarile care vor urma.

Vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine in trecut si care m-au sustinut, in special familiei mele", spunea Jorgo Papuli pentru publicatia Sport Media.

Jorgo Papuli nu este la prima experienta in fotbalul din Romania. Fotbalistul a trecut pe la juniorii lui Dinamo in 2017, iar un an mai tarziu a ajuns prima data la FCSB. Dupa cateva luni, macedoneanul s-a intors la Akademija Pandev. Inainte sa ajunga la Dinamo, fotbalistul de 19 ani a evoluat la juniorii lui Metalurg Skopje.

Inainte ca Jorgo Papuli sa ajunga la FCSB II, Boban Nikolov si-a facut o parte din juniorat in Romania. Adus de Gica Hagi la Viitorul in 2010, pe cand avea 16 ani, mijlocasul a debutat in Liga 1 la mijlocul sezonului 2012-2013. Macedoneanul a jucat pana in iulie 2015 la formatia “Regelui”, cand s-a transferat la Vardar Skoje.

Dupa aproape trei ani petrecuti in Macedonia de Nord, Boban Nikolov a fost cumparat de Fehervar, iar in 2021 a ajuns la Lecce. In actualul sezon din Serie B, fotbalistul de 26 de ani a jucat 8 meciuri. Jucatorul se afla in lotul Macedoniei de Nord pentru meciul cu Romania din preliminariile CM 2022.