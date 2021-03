Becali vrea sa dea lovitura cu un jucator de la nationala! E gata sa-l transfere GRATIS: pe ce jucator a pus ochii

Patronul FCSB vrea sa-l convinga pe unul dintre fotbalistii de incredere ai lui Radoi sa revina in Liga 1!

Becali insista pentru transferul lui Alexandru Cretu. Mijlocasul defensiv ramane liber in vara, iar Becali e gata sa-i propuna o intelegere profitabila, anunta Gazeta Sporturilor. Cretu are o clauza de prelungire conform careia contractul i se mareste de la 12 000 de euro pe luna la 16 000, in cazul in care acordul e prelungit de Maribor. Pentru ca asta sa se intample, fotbalistul trebuie sa fie de acord sa ramana in Slovenia. Iar preferinta lui ar fi revenirea in Romania, scrie Gazeta.

Becali a incercat sa-l transfere si in urma cu mai multi ani, cand Cretu juca la Iasi. Pe vremea in care era international U21, Cretu era comparat cu Chiriches datorita felului in care se descurca la iesirile cu posesie din aparare.

CFR l-a vrut si ea, dar Cretu a fost convins pana la urma de Olimpija Ljubljana, unde a jucat intre 2017 si 2018, dupa care a trecut la Maribor.

Cretu a inceput sa prinda nationala odata cu numirea lui Radoi pe banca Romaniei. Are doua selectii in nationala, ambele in 2020.