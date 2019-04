MAN CITY - TOTTENHAM | Nebunie fara precedent in istoria UEFA Champions League! 3 recorduri batute intr-un meci incredibil

Partida dintre Manchester City si Tottenham este aici.

Duelul englez din sferturile UEFA Champions League a oferit unul dintre cele mai nebune meciuri vazute vreodata in competitie! Dupa 1-0 pentru Tottenham in tur, returul de pe Ettihad a avut un start cu adevarat halucinant!

Sterling a deschis scorul pentru City, apoi Son a reusit o dubla, pentru ca Bernardo Silva sa egaleze la 2-2 in minutul 11! Niciodata in istoria UEFA Champions League nu s-au marcat 4 goluri in primele 11 minute ale partidei! Nebunia nu s-a oprit aici si Sterling a marcat pentru 3-2 in minutul 21, stabilind un alt record - meciul in care s-au marcat cel mai rapid 5 goluri! Precedentul record era de la un meci intre Borussia Dortmund si Legia Varsovia!

Cu adevarat incredibil este faptul ca primele 5 suturi pe spatiul portii au fost toate gol! De asemenea, este primul meci in istoria competitiei in care se schimba in 3 randuri echipa care conduce pe tabela in prima repriza!

Castigatoarea din acest duel se va infrunta cu Ajax Amsterdam in semifinale.





