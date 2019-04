MAN CITY - TOTTENHAM 4-3 | Semifinalista UEFA Champions League, decisa de VAR! Sterling a marcat golul calificarii lui Man City in minutul 90+3, reusita a fost anulata incredibil!

Manchester City a fost eliminata din nou in sferturile UEFA Champions League, din nou in fata unei rivale din Anglia!

Echipa lui Pep Guardiola, Manchester City, este OUT din cursa pentru castigarea celor 4 trofee din acest sezon! Tottenham a reusit sa o elimine in sferturi dupa un final extrem de controversat! Mai intai, Fernando Llorente a marcat golul de 4-3 (dupa 1-0 pentru Spurs in tur), reusita fiind validata cu VAR dupa ce cei de la City au reclamat un hent al atacantului spaniol.

In minutul 90+3 a venit unul dintre cele mai controversate momente din istoria competitiei - Raheem Sterling a marcat al 3-lea gol al sau din acest meci din sferturi, insa reusita a fost anulata! Eriksen trimisese mingea gresit in spate, mingea este deviata de Bernardo Silva spre Aguero, cel care paseaza pentru reusita lui Sterling. Aguero se afla in pozitie de offside cand mingea a fost deviata de Bernardo Silva iar reusita a fost anulata!

"Discutia este ca mingea este deviata de coechipier. Daca este atinsa sau jucata de un coechipier, se ia pozitia jucatorului cand este atinsa de coechipier. Discutia era doar daca mingea era atinsa de un adversar. Arbitrul are dreptate" a spus Ion Craciunescu la Digi Sport.