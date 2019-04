Asa se scrie istoria in UEFA Champions League! Bucuria unei calificari in semifinale! Cum au sarbatorit jucatorii lui Ajax! GALERIE FOTO

Ajax s-a calficiat in semifinalele UEFA Champions League.

Ajax Amsterdam a reusit sa se califice in penultimul act al UEFA Champions League, dupa un meci fabulos la Torino. Cristiano Ronaldo a deschis scorul, insa olandezii au intors soarta partidei.

Jucatorii lui Ajax au sarbatorit calificarea la finalul partidei, iar imaginile nu mai au nevoie de nicio descriere. 1997 este ultimul an in care olandezii au ajuns in semifinalele competitiei, iar 6 pusti din primul 11 nu erau nascuti atunci.

Ajax isi asteapta adversara in semifinalele Ligii Campionilor, iar aceasta va fi una dintre Manchester City si Tottenham. Formatia condusa de Pochettino a castigat meciul tur, scor 1-0.