MAN CITY - TOTTENHAM LIVE: Guardiola incearca sa evite un nou cosmar | FC PORTO - LIVERPOOL LIVE: Marele pericol pentru Klopp

19:17

Pericolul pentru Liverpool

Liverpool este aproape de calificarea pentru al 2-lea an consecutiv in semifinalele UEFA Champions League dupa 2-0 in tur cu FC Porto, insa echipa lui Jurgen Klopp este extrem de precauta inaintea returului de pe Dragao pentru a evita o surpriza uriasa.



Liverpool o elimina in urma cu un an pe FC Porto in optimi - in cele 3 meciuri directe din ultimul an, clubul englez nu a primit gol. Insa fundasul stanga al celor de la Porto, Alex Telles, e convins ca aceasta partida va fi diferita.



"Am trecut prin multe impreuna si cred ca suntem mult mai bine pregatiti pentru acest meci. Salah, Mane, Firmino... atacantii lui Liverpool sunt cunoscuti in intreaga lume. Sunt jucatori grozavi, de clasa mondiala, cu totii stim calitatile lor, sunt foarte dificili.



Cred ca secretul pentru noi este legat de concentrare si munca in echipa pentru cei de pe teren si pentru toti cei din afara lui. Unitatea de la echipa ne-a facut mai puternici si, desigur, calitatea jocului ne-a permis sa ajungem aici" a spus Telles.