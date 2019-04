Cum au reactionat jucatorii Barcelonei cand au aflat ca Ronaldo e OUT din Champions League! Catalanii au aflat cand erau inca pe teren rezultatul de la Juve - Ajax

Barcelona s-a calificat fara emotii in semifinalele UEFA Champions League, dupa ce a invins-o la retur cu 3-0 pe Manchester United. Barca nu a luat gol de la United in dubla mansa din sferturi.

Barcelona si Ajax sunt primele semifinaliste ale UEFA Champions League. Catalanii au invins-o cu 3-0 pe Manchester United aseara, in timp ce olandezii au produs inca o minunte, dupa eliminarea Realului, si au scos-o si pe Juventus. Ajax a batut cu 2-1 la Torino, cu golurile lui Van de Beek si De Ligt.

Messi si coechipierii au avut un retur destul de usor avand in vedere scorul inregistrat pe tabela. Barca a eliminat-o pe Manchester United fara sa primeasca vreun gol in dubla mansa. De cealalta parte, Juventus si-a vazut inca o data spulberat visul de Champions League.

Jucatorii Barcelonei au aflat inca din timpul meciului rezultatul de la Juventus - Ajax, scorul fiind transmis la statia de amplificare a stadionului. Fanii Barcelonei au reactionat cu urale si apaluze la golurile lui Ajax!

Busquets: "Ajax este o echipa fantastica! Nu e o surpriza"



Fotbalistii Barcelonei au vorbit si ei la finalul partidei. Busquets a fost primul.

"Juventus a fost favorita la castigarea trofeului, dar nu e o surpriza totusi. Ajax este o echipa fantastica. Ei isi arata acum valoarea, iar calificarea in semifinale este castigata si complet meritata", a spus Busquets.

"Noi nu am fost in semifinale de trei ani, e bine ca am reusit acum. Nu am avut ganduri negative, stiam ca vom obtine un rezultat bun. Trebuie sa ne concentram in continuare", a mai spus Busquets.

Mijlocasul l-a felicitat si l-a laudat pe Leo Messi pentru dubla cu United.

"Are toate recordurile! Este cel mai bun din lume", a mai spus Busquets.

Messi: "Am avut noroc la gol"



Si Messi a vorbit.

"A fost o seara fantastica. Am aratat cine suntem. Am fost putin nervosi in primele cinci minute, nu stiu de ce, dar apoi am preluat controlul. Am avut putin noroc la primul gol, poate chiar mai mult la al doilea. Important este ca am obtinut calificarea, pentru ca a trecut mult timp de cand nu am mai fost in semifinale. Acum trebuie sa o luam pas cu pas", a spus si Messi.