El e seful anul asta! Leo Messi se indreapta si catre castigarea Ghetei de Aur a Champions League! Distanta mare fata de principalul urmaritor de la Ajax!

Barcelona s-a calificat fara emotii in semifinalele UEFA Champions League, dupa ce a invins-o la retur cu 3-0 pe Manchester United. Messi a marcat o dubla aseara.

Barcelona si Ajax sunt primele semifinaliste ale UEFA Champions League. Catalanii au invins-o cu 3-0 pe Manchester United aseara, in timp ce olandezii au produs inca o minunte, dupa eliminarea Realului, si au scos-o si pe Juventus. Ajax a batut cu 2-1 la Torino, cu golurile lui Van de Beek si De Ligt.

Messi si coechipierii au avut un retur destul de usor avand in vedere scorul inregistrat pe tabela. Barca a eliminat-o pe Manchester United fara sa primeasca vreun gol in dubla mansa. De cealalta parte, Juventus si-a vazut inca o data spulberat visul de Champions League.

Messi, golgheterul Ligii



Leo Messi si-a consolidat cu ocazia meciului cu United pozitia de golgheter al UEFA Champions League in acest sezon. Argentinianul a ajuns la 10 reusite in actuala stagiune a celei mai importante competitii intercluburi din Europa!

Messi are in acest moment cu 4 goluri mai mult decat Dusan Tadic, de la Ajax, si cu 6 mai multe decat Leroy Sane si Gabriel Jesus, de la City.

Intre jucatorii cu sanse reale sa-l mai prinda pare sa fi ramas doar Tadic, insa chiar si el are sanse mici.

Pe de alta parte, Sane si Jesus pot iesi din aceasta cursa daca City va fi eliminata diseara de Tottenham. Spurs au castigat cu 1-0 in turul de pe teren propriu.

Marega, de la Porto, are 6 reusite, dar va trebui sa faca un meci mare diseara pentru a ramane in cursa pentru Gheata de Aur a Ligii. Liverpool pleaca cu un avans de doua goluri luat in partida tur.

Clasamentul golgheterilor

1. Leo Messi (Barcelona) - 10 goluri

2. Robert Lewandowski (Bayern) - 8 goluri

3. Dusan Tadic (Ajax) - 6 goluri

4. Moussa Marega (Porto) - 6 goluri

5. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 6 goluri

6. Paulo Dybala (Juventus) - 5 goluri

7. Edin Dzeko (AS Roma) - 5 goluri

8. Neymar (PSG) - 5 goluri

9. Andrej Kramaric (Hoffenheim) - 5 goluri

10. Harry Kane (Tottenham) - 5 goluri

11. Leroy Sane (Manchester City) - 4 goluri

12. Gabriel Jesus (Manchester City) - 4 goluri

13. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 4 goluri

14. Kylian Mbappe (PSG) - 4 goluri

15. Mauro Icardi (Inter) - 4 goluri