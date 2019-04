Pep Guardiola a surprins pe toata lumea! "Nu am venit aici sa castig Champions League! Ce a spus inaintea duelului cu Tottenham!

Manchester City si Tottenham se lupta pentru un loc in semifinale.

Pep Guardiola a reusit sa castige Premier League in 2018 cu Manchester City, de doua ori Cupa Ligii si o data Supercupa Angliei, insa a facut o afirmatie bizara in ultima conferinta de presa.

El spune ca nu a venit la City sa castige Liga Campionilor. City joaca in aceasta seara cu Tottenham pe teren propriu, dupa ce a pierdut meciul tur, 0-1. In semifinale, Ajax isi asteapta adversara dupa ce a reusit sa treaca de Juventus chiar la Torino.

"Nu am venit aici sa castig Champions League, ci sa fac echipa sa joace asa cum a facut-o in ultimele 12 luni. Imi plac provocarile si as vrea sa castig Champions League, dar in fotbal pierzi mai mult decat castigi, iar eu incerc sa dau tot ce am mai bun.

Acest joc nu va fi ca cel din tur, pentru ca trebuie neaparat sa marcam. Oricum, acum jucam acasa si trebuie sa ii determinam pe fanii nostri sa ne sustina", a spus Guardiola la conferinta de presa.

Antrenorul lui Manchester City a evitat sa vorbeasca despre o potentiala intalnire cu Barcelona in finala UEFA Champions League, insa a dezvaluit ca a urmarit meciul catalanilor cu Manchester United si nu Juventus - Ajax.