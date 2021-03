Haaland i-a INFURIAT pe spanioli dupa gestul AROGANT facut in fata lui Bono! Cum a explicat atacantul

Borussia Dortmund a facut 2-2 cu FC Sevilla pe teren propriu si s-a calificat in sferturile de finala in Champions League.

Nemtii castigasera turul din Spania cu 3-2. In meciul disputat pe Signal Iduna Park s-a petrecut o faza care cu greu se ma putea repeta pe un stadion de fotbal. In minutul 48 Erling Haaland a inscris pentru 2-0, insa arbitrul Cakir a intors faza si a dat penalty pentru Dortmund pentru un fault petrecut cu un minut inainte.

Penalty-ul a fost executat tot de Haaland, insa portarul Bono a intervenit si a avut un gest de sfidare la adresa norvegianului.



@pacogcaridad Mira el video Paco,a ver si contamos las noticias con todos los pelos de la burra en la mano. Cuando falla el primer lanzamiento haaland,bono le dice algo en su cara.en el segundo lanzamiento,cuando marca,es haaland quien le responde por lo de antes. MANIPULADOR???????? pic.twitter.com/nsYjyfhaN5 — Francisco Garcia (@phranzix) March 10, 2021

Insa, surpriza, arbitrul a decis repetarea loviturii de pedeapsa intrucat pe reluari s-a putut observa ca portarul marocan nu a avut macar un picior pe linia portii in momentul executarii penalty-ului.

Haaland a inscris din a doua incercare si s-a 'razbunat' pe Bono facand de asemeena un gest ofensator la adresa portarului, fapt ce a declansat furia jucatorilor Sevillei. Situatia a fost pe cale sa degenereze, mai multi fotbalisti ai Sevillei alergandu-l pur si simplu pe Haaland, insa in cele din urma nervii s-au calmat.

They wanted to beat him???????????? pic.twitter.com/xdm5jf9Jja — Ripe Banana (@slimsuki_) March 9, 2021

"Am ratat si Bono a ras de mine. Asa ca am sutat din nou, am inscris iar el nu a mai ras. Cand el mi-a tipat in fata la primul penalty, m-am gandit ca mai bine as inscrie inca un gol si asta s-a intamplat si a fost grozav. Este ceva normal in aceasta lume", a declarat Erling Haaland dupa meci.