Atfmosfera INCREDIBILA pentru revenirea Craiovei pe Oblemenco! Jucatorii au iesit sa vada show-ul fantastic al ultrasilor! Uluitor: Craiova a pierdut primul meci al sezonului in B!

Fanii FCU Craiova au tratat ca pe o mare sarbatoare primul meci de campionat jucat de echipa lor pe noul Oblemenco!

Suporterii au aprins torte si au avut mai multe mesaje de sustinere pentru cauza echipei care a trait in exil inca de la infiintare. Craiova lui Mititelu mai jucase pana marti pe noul stadion bijuterie al orasului doar de doua ori, in Cupa Romaniei.

Asteptati sa se dezlantuie, jucatorii lui Ovidiu Stanga n-au facut fata evenimentului. Craiova a pierdut pentru prima oara in acest sezon! Mioveni s-a impus cu 2-1. Campagno a marcat primul pentru Craiova, apoi echipa din Arges a intors rezultatul printr-un penalty batut de Isfan (80) si autogolul lui Huyghebaert (81).

Scenele cu jucatorii Craiovei aplaudand spectacolul facut de ultrasi in fata arenei:

Craiova ramane lider in B, cu 31 de puncte, la egalitate cu ASU Poli Timisoara, invingatoare in ultima etapa in fata lui Metaloglobus (1-0).