Greseala IMENSA cu care Ronaldo a INGROPAT-O pe Juve! Ce a facut starul portughez la golul care a calificat-o pe Porto in Champions League

Porto a facut surpriza in optimile Champions League, eliminand-o pe Juventus.

Meciul retur s-a incheiat 3-2, dupa ce Porto s-a impus cu 2-1 pe teren propriu, iar portughezii s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League.

Porto a deschis scorul rapid, din penalty prin Sergio Oliveira, stabilind rezultatul la pauza, insa Chiesa s-a intors de la vestiare cu pofta de gol si a inscris doua goluri in 14 minute, ducandu-si echipa in avantaj.

Morata a avut un gol anulat cu ajutorul VAR in prelungirile reprizei secunde, iar meciul s-a jucat la prelungiri. Porto a ramas in 10 oameni in minutul 54, dupa ce Taremi a vazut al doilea galben in doar doua minute.

Acelasi Oliveira a inscris din lovitura libera in minutul 115, la o faza care i-a infuriat pe suporterii lui Juve. Starul Ronaldo, care i-a pasat decisiv lui Cheisa la primul gol, insa nu a reusit sa se mai remarce pe teren, a fost criticat pentru golul care a calificat-o pe Porto in sferturi.

Cristiano Ronaldo se afla in zid, iar in momentul in care Oliveira a sutat, s-a intors cu spatele si a sarit, iar balonul i-a trecut fix printre picioare.

Ronaldo turning his back on the free kick and letting it go straight through his legs. Let down his team. pic.twitter.com/XNvJP688sf — Jürgen (@kloppaged) March 10, 2021