"Il durea in cot si punea poze cu femei din jacuzzi! E in alta lume pe teren!" Gueye, facut praf de DDB dupa scandalul 'Cocaina la Dinamo'

Gueye a starnit un nou cutremur pe planeta Dinamo dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina.

Senegalezul nu mai are parte de sustinerea DDB, cum s-a intamplat in momentul scandalului din jacuzzi.

Andrei Gerea, unul dintre liderii Program DDB, il desfiinteaza pe fotbalistul trecut pe la Everton si Millwall.

"Daca era vorba de Sorescu sau alt jucator tanar de-al nostru, poate ca da, eram socat. Dar, avand in vedere, cum s-a prezentat baiatul asta de cand a venit la Dinamo, nu ma mira nimic. Avand in vedere cum il durea in cot si punea poze cu fetele din jacuzzi... e o continuare fireasca. Dinamo n-ar trebui sa pateasca nimic, nu e vorba de dopaj, cocaina e interzisa, dar din alt punct de vedere. Dupa ce utilizezi cocaina, nu cred ca mai esti in stare sa joci, se si vede. Omul este in alta lume pe teren.

Ca imagine, va dati seama ca nimanui nu-i convine. Cu ocazia asta, probabil se si linisteste treaba in ceea ce-i priveste si ne vom uita spre atacantii nostri, catre cei pe care-i avem in lot. Nu ne bucura modul in care a jucat si in care s-a comportat pe teren, echipa ar fi avut nevoie de un jucator talentat la vremea lui, dar care a fost total absent pe teren", a spus Gerea pentru www.sport.ro.