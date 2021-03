NEBUNIE, NEBUNIE, NEBUNIE! Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata! VAR-ul, show IREAL in Champions League! Gol ANULAT a fost anulat si penalty-ul din urma cu doua minute a fost dat! Ce a urmat e total SF!

Momente ireale in startul reprizei secude a meciului dintre Dortmund is Sevilla!

Haaland a facut 2-0 in minutul 48 cu o executie superba din interiorul careului. Arbitrul turc Cakir a intors insa faza. A dat penalty in urma unui incident care se petrecuse cu un minut inainte! Golul initial al lui Haaland a fost anulat pentru fault in atac.

Tot Haaland a batut penalty-ul, Bono a scos si actiunea a continuat. Mingea a ajuns in jumatatea adversa, apoi Cakir a chemat din nou echipele in careul Sevillei! Turcul a hotarat repetarea executiei lui Haaland pentru ca Bono a incalcat regulamentul cand a iesit cu un pas in fata liniei portii.

De aceasta data, norvegianul a inscris si a facut un gest care i-a scos din minti pe jucatorii spanioli. A trecut pe modul 'bestie' si a simulat un atac asupra lui Bono! A fost gol valabil de data asta!

Continuarea partidei a fost si ea greu de prevazut. En Nesyri a inscris din penalty in minutul 68, apoi tot el a facut 2-2 in prelungiri!