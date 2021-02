EXCLUSIV | Dupa Simeone, vine si Guardiola! Inca un meci de LUX pe Arena Nationala! City - Gladbach, aproape sigur la Bucuresti

Arena Nationala va gazdui mansa tur a optimilor Champions League: Atletico Madrid - Chelsea!

Restrictiile Covid-19 din Spania nu le permit englezilor sa faca deplasarea, motiv pentru care locatia a fost mutata, iar UEFA a ales Arena Nationala.

Meciul dintre Atletico si Chelsea nu este singurul care se va disputa in Romania. Din sursele www.sport.ro, returul dintre Manchester City si Borussia Monchengladbach urmeaza sa se dispute tot pe Arena Nationala.



Meciul tur se va desfasura pe Puskas Arena din Budapesta, din cauza ca englezii nu pot merge nici in Germania din cauza noii tulpini de Covid-19, urmand ca returul sa se joace in Romania, din motive similare. In cazul in care nemtii ar merge in Marea Britanie, acestia ar fi obligati dupa sa intre in carantina pentru 10 zile la revenirea in tara.

Returul dintre Manchester City si Monchengladbach este programat pe 16 martie de la ora 22:00.

Pep Guardiola a mai jucat o data pe Arena Nationala, in 2016, la primul sau meci pe banca lui City. 'Cetatenii' s-au impus cu 5-0 in fata FCSB-ului, in meciul istoric in care rivalii de la Dinamo au facut coregrafia care a facut inconjurul lumii, afisand mesajul: 'Doar Dinamo Bucuresti'.