E Alisson sau Karius?! Gafe MONSTRUOASE, Liverpool a fost CALCATA IN PICIOARE de City! Monstrul lui Klopp e intr-o criza teribila dupa 1-4 cu Guardiola

Liverpool trece prin cea mai dificila perioada din ultimii doi ani!

Campioana Angliei a pierdut al 3-lea meci consecutiv pe teren propriu! Dupa 0-1 cu Burnley si cu Brighton, Liverpool a pierdut grav cu City! Guardiola a castigat cu 4-1 in fata lui Klopp!



Toate golurile s-au marcat dupa pauza! Gundogan a ratat un penalty in minutul 37, dar si-a luat revansa la 4 minute de la startul reprizei, cand a facut 1-0 pentru City. Salah a dat gol din 11 metri in minutul 63, dar ultimele 20 de minute au fost un cosmar pentru Liverpool. Tot Gundogan a facut 2-1, in minutul 73, apoi Sterling a lovit decisiv 3 minute mai tarziu. Tabela nu s-a inchis decat dupa reusita lui Foden din minutul 83!

Alisson a fost tinta glumelor dupa meci. "Sigur nu e Karius in poarta?", s-au intrebat fanii. Brazilianul a facut doua gafe mari care au dus la goluri.