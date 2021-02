Reactia lui Tuchel dupa ce meciul cu Atletico Madrid a fost mutat pe Arena Nationala! Ce a spus antrenorul lui Chelsea

Atletico Madrid si Chelsea vin la Bucuresti pentru meciul tur din optimile Champions League!

UEFA a decis ca meciul tur dintre cele doua echipe sa se dispute pe Arena Nationala, din cauza restrictiilor de Covid-19 provocate de noile tulpini. Guvernul din Spania a restrictionat calatoriile persoanelor care vin din Marea Britanie.

Thomas Tuchel, antrenorul lui Chelsea a vorbit despre decizia UEFA de a muta meciul la Bucuresti, la ultima conferinta de presa. Fostul tehnician al lui PSG isi vede echipa favorita in contextul mutarii stadionului.

"Ne vom adapta programul pentru a ajunge fara probleme la Bucuresti. In ceea ce priveste decizia luata de UEFA, este inutil sa o conteste cineva sau sa o comentam. Stiam ca totii ca mutarea era una iminenta.

Acum trebuie sa vedem cum reusim sa obtinem cel mai bun rezultat. Stiu ca Atletico nu mai beneficiaza de avantajul terenului propriu si le inteleg dezamagirea, insa nu am avut eu nicio influenta in luarea acestei decizii. A depins de mine? Nu. Alte discutii nu isi au rostul.

Sunt convins ca Atletico Madrid va fi 100% pregatita de lupta, iar noi trebuie sa facem acelasi lucru", a declarat Thomas Tuchel.

Chelsea a mai jucat pe Arena Nationala in doua randuri. Prima data, in sezonul 2012-2013, in optimile Europa League, cand au infruntat FCSB si au pierdut cu 1-0, insa au reusit sa castige cu 3-1 pe teren propriu si s-au calificat in sferturi.

A doua oara cand Chelsea a revenit la Bucuresti a fost sub comanda lui Mourinho, un sezon mai tarziu, de aceasta data in grupele Champions League. Englezii s-au impus cu 4-0 in fata ros-albastrilor, care au suferit cea mai dura infrangere din istoria Champions League.