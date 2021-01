Ce LOVITURA pentru Guardiola! De Bruyne ar putea rata derby-ul cu Liverpool! Verdictul medicilor dupa accidentarea din meciul cu Aston Villa

Manchester City este intr-o perioada extrem de buna, reusind sa ajunga pe locul 2 in clasamentul din Premier League.

Din pacate pentru Pep Guardiola, lupta pentru primul loc devine mai dificila dupa accidentarea lui Kevin De Bruyne. Antrenorul a aflat astazi ca mijlocasul va lipsi cel putin doua saptamani, existand riscul de a rata duelul cu Liverpool.

De Bruyne, care a reusit pana acum 15 assist-uri in toate competitiile pentru City, a suferit o accidentare in zona tendonului in meciul cu Aston Villa, iar medicii sunt de parere ca va fi indisponibil pana in februarie.

In plus, Guardiola nu se va putea baza in urmatoarele saptamani nici pe Kun Aguero. Atacantul a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si va ramane in izolare, acolo unde se afla din 10 ianuarie, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata.

Urmatorul meci al celor de la Manchester City este programat sambata, 23 ianuarie, de la ora 19:30, pe terenul celor de la Cheltenham, in 16-imile FA Cup.

Duelul din Premier League cu Liverpool se va disputa pe 7 februarie.