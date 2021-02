BREAKING NEWS! Socul Atletico Madrid - Chelsea se JOACA pe Arena Nationala! Suarez si Werner vin la Bucuresti! Anuntul facut de FRF

Meciul dintre Atletico Madrid si Chelsea se va disputa in Romania!

Restrictiile de Covid-19 i-a determinat pe oficialii UEFA sa schimbe locatia de desfasurare a meciului, astfel ca Arena Nationala a fost optiunea aleasa de cele doua echipe.

Federatia Romana de Fotbal a facut anuntul oficial prin intermediul unui comunicat.

"Ca urmare a restrictiilor impuse delegatiei din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului Atletico Madrid – Chelsea impreuna cu UEFA au decis, cu aprobarea autoritatilor din tara noastra si cu sprijinul FRF, ca partida sa fie mutata pe Arena Nationala din Bucuresti.

Meciul din mansa tur a optimilor Ligii Campionilor este programat marti, 23 februarie 2021, de la ora 22:00, si se va disputa fara spectatori.

Arena Nationala, 54.000 de locuri, a fost selectata pentru a gazdui acest joc fiind deja inclusa in circuitul UEFA EURO 2020 care va incepe peste 4 luni. Pe acest stadion se vor disputa patru partide de la EURO, trei din grupa C si o optime de finala. De asemenea, Arena va gazdui jocuri la Campionatul European U21 din 2023. In 2012, pe stadionul din Capitala a fost organizata finala Europa League, castigata de Atletico Madrid in fata lui Athletic Bilbao.

La Arena Nationala a fost deja formata echipa de organizare ”EURO 2020 la Bucuresti” care, impreuna cu departamentul Evenimente FRF, va sprijini UEFA pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a evenimentului din Liga Campionilor", se arata in comunicatul FRF.