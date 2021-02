BREAKING NEWS! Arena Nationala ar putea gazdui un meci de cinci stele din Champions League! Motivul pentru care Atletico - Chelsea s-ar putea juca la Bucuresti

Meciul dintre Atletico Madrid si Chelsea din optimile de finala ale UEFA Champions League are sanse mici sa se joace la Madrid.

Din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in Marea Britanie, spaniolii le-au interzis englezilor sa intre in tara.

Astfel, exista sanse foarte mari ca meciul programat pentru 23 februarie sa se dispute in alt oras, iar sefii lui Atletico iau in calcul Arena Nationala, potrivit AS.

Conform jurnalistilor spanioli, mai exista posibilitatea ca meciul sa se joace la Talinn. Motivul pentru care Atletico s-au gandit la aceste doua arene este reprezenat de faptul ca aici au obtinut performante importante in ultimii ani.

In 2012, Atletico a castigat Europa League la Bucuresti dupa o finala cu Athletic Bilbao, in vreme ce in capitala Estoniei i-a invins pe marii rivali de la Real in Supercupa Europei din 2018.

Oficialii clubului trebuie sa ia o decizie foarte repede, intrucat UEFA cere ca pana luni sa li se comunice stadionul pe care se va juca meciul.