LOVITURA pentru Pep Guardiola! Manchester City isi poate pierde cel mai VALOROS jucator: vestea pe care 'cetatenii' nu voiau sa o auda

Cel mai important fotbalist al lui City din acest moment a refuzat oferta de prelungire a contractului.

Kevin De Bruyne mai are contract cu echipa lui Guardiola pana in 2023. Insa datorita faptului ca este poate cel mai bun fotbalist al 'cetatenilor' in acest sezon, oficialii clubului doresc sa ii prelungeasca actuala intelegere.

Dupa despartirea de impresarul sau, mijlocasul belgian isi negociaza singur contractul si, dupa cum informeaza jurnalistii de la HNL, se pare ca nu a fost multumit de oferta primita din partea clubului si asteapta una mai buna.

???? Kevin De Bruyne rejected Manchester City's first contract extension offer. The Belgian midfielder expects a bigger offer.#debruyne | #ManCity

Desi fotbalistul de 29 de ani are in acest moment un salariu deloc mic de 18 milioane de euro pe an, se pare ca ar dori mai mult in conditiile in care a fost numit cel mai bun fotbalist din Premier League sezonul trecut.

Mai mult decat atat, jucatori precum Mesut Ozil, care nici nu mai prinde echipa la Arsenal, sau David De Gea, portar la Manchester United, incaseaza anual de la cluburile lor 20 de milioane de euro.

De Bruyne a fost transferat in 2015 de VFL Wolfsburg in schimbul sumei de 76 de milioane de euro.

Pe Etihad, belgianul a castigat doua titluri in Premier League, o Cupa a Angliei si patru Cupe ale Ligii.