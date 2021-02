MourinKO! Guardiola, DISTRUGATOR in Premier League! City l-a batut GRAV pe Jose si e in misiune SPECIALA: are 7 puncte fata de locul 2 si un meci in minus!

City NU poate fi oprita in Premier League!

Dupa victoria clara cu Liverpool, din etapa trecuta (4-1), City n-a avut probleme nici cu Tottenham. S-a terminat 3-0! Omul momentului in Anglia, neamtul Gundogan a dat doua goluri, la fel ca si in jocul cu actuala campioana!

Contra lui Tottenham, Rodri a deschis scorul in minutul 23, din penalty. Gundogan a incis tabela cu dubla sa din minutele 50 si 66. City a legat 15 victorii consecutive in meciuri oficiale! Ultimul joc terminat fara victorie de City: 1-1 cu WBA, pe 15 decembrie!

Echipa lui Guardiola are 7 puncte peste Leicester, si ea invingatoare azi, 3-1 cu Liverpool. City beneficiaza insa de avantajul unui meci in minus: are 23 de meciuri jucate fata de 24 Leicester.