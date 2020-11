"E o nebunie!" Koeman i-a dezvaluit lui Lucescu cat va lipsi Pique! Dialogul celor doi a fost surprins de camere! Ce au vorbit 

Barcelona nu i-a dat nicio sansa lui Dinamo Kiev in a patra etapa de Champions League, 3-0, si si-a asigurat prezenta in optimi.

Catalanii s-au impus in deplasarea de la Kiev, in ciuda absentelor notabile din lot, datorita golurilor inscrise de Dest si Braithwaite, care a reusit o dubla. Fara Messi, Barcelona a dominat echipa lui Mircea Lucescu si si-a asigurat prezenta in optimile Champions League cu maximum de puncte dupa primele 4 meciuri.

La finalul partidei, cei doi antrenori au mai ramas pe teren pentru a discuta, iar camerele au surprins intreg dialogul. Koeman i-a dezvaluit lui Mircea Lucescu cat va lipsi de pe teren Pique, cel care a iesit accidentat in ultima etapa din La Liga, la partida cu Atletico.

Mircea Lucescu: Am vazut meciul cu Atletico. Ati jucat bine in prima repriza, fotbalul vostru a fost bun.

Ronald Koeman: Apararea lor e foarte buna, sunt extrem de puternici in aparare.

Mircea Lucescu: Dar ati avut ocazii sa inscrieti.

Ronald Koeman: Da, da. Am avut ghinion cu accidentarile. Ansu Fati lipseste 3 luni, Pique probabil 4-5 luni, Sergi Roberto va lipsi doua luni...Dar stii asta, ai si tu aceleasi probleme. E o nebunie!