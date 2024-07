Ronald Koeman, forțat să îl schimbe pe Depay cu jucătorul pe care îl făcea praf după meciul cu Austria: ”Cariera sa internațională s-a încheiat!”

Olandezii au început mai bine meciul, iar Xavi Simons a deschis scorul după doar șapte minute, printr-o execuție magistrală. Fotbalistul olandez a recuperat un balon de la Declan Rice, a șutat cu dreptul din afara careului și l-a învins pe Jordan Pickford.

Ronald Koeman l-a trimis în teren pe jucătorul despre care spunea că nu va mai evolua la echipa națională

În minutul 18, Kane a reușit să restabilească egalitatea de la punctul cu var. Câteva minute mai târziu, Ronald Koeman a fost forțat să facă o schimbare.

Memphis Depay s-a accidentat în minutul 35 și a fost înlocuit cu Joey Veerman, fotbalistul pe care l-a amenințat că nu va mai veni niciodată la echipa națională.

După meciul pierdut de Olanda în fața Austriei, Ronald Koeman anunțat că cel mai probabil Joey Veerman nu va mai avea loc la echipa națională.

”Meciul cu Franța a decurs relativ bine, având în vedere rezultatul, am jucat destul de bine. Azi, prestația a fost îngrozitoare. Unii jucători au jucat prost. Trebuia să ne urmărim adversarii, iar asta nu s-a întâmplat. Pot să-i numesc pe unii dintre ei. Am început foarte prost din multe puncte de vedere. Nu ne-am apărat bine, au fost prea multe spații pentru adversar.

Nu am fost agresivi, am pierdut multe mingi, mai ales la începutul meciului. Am fost foarte, foarte răi. Nu am reușit să jucăm fotbal. Îmi asum vina pentru eșec, dar au fost câțiva jucători mult sub nivelul lor. De ce l-am schimbat pe Veerman? Nu știu cum de a putut să joace așa. Cred că după acest meci, cariera sa internațională s-a terminat”, a spus Ronald Koeman după meciul cu Austria.

VIDEO Golul Olandei din prima repriză cu Anglia