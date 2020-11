Baluta, 11 minute cu Barcelona! Lucescu l-a trimis in teren la 0-3, in minutul 82

Tudor Baluta a prins in teren finalul meciului cu Barcelona.

In minutul 82, la 0-3, Lucescu l-a scos pe Shepelev pentru a-i face loc mijlocasului crescut de Hagi la Viitorul. Dupa ce a jucat 4 minute cu Ferencvaros, la Budapesta, apoi doua minute cu Inhulets, in campionat, Baluta a avut la dispozitie 8 minute plus cele 3 din prelungirile jocului pentru a simti pe propria piele forta Barcelonei. Cu Baluta in teren, Dinamo Kiev a primit gol de la Barcelona in minutul 92.



Baluta e imprumutat pentru un sezon de Dinamo Kiev de la Brighton. Clubul din Kiev are si optiune de cumparare.