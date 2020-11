Koeman incepe curatenia la Barcelona! 6 fotbalisti ai catalanilor au fost anuntati de antrenorul olandez sa isi caute echipe!

FC Barcelona trece printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar si administrativ.

Clubul de pe Camp Nou inregistreaza in acest moment datorii destul de mari, iar din acest motiv presedintele Josep Maria Bartomeu si-a dat demisia la presiunea fanilor.

In acest context, clubul blau-grana este nevoit sa reduca din cheltuieli, iar Ronald Koeman este hotarat sa renunte la fotbalistii care evolueaza mai putin sau deloc.

Conform jurnalistilor de la AS, antrenorul olandez a informat sase fotbalisti ca nu se bazeaza pe serviciile lor si ar fi bine pentru ei sa isi gaseasca alte echipe. Conform sursei citate, printre acestia se numara Junior Firpo, Carles Alena si Riqui Puig.

Desi vazuti ca viitori fotbalisti de baza la prima echipa a catalanilor, Puig si Alena nu l-au impresionat pe Ronald Koeman si se afla pe lista neagra a acestuia, la fel ca fundasul stanga venit de la Betis Sevilla.

De asemenea, nici Martin Braithwaite nu mai face parte din planurile lui Koeman. Fotbalistul venit de la Leganes ca solutie de urgenta pentru a-l inlocui pe Luis Suarez care era accidentat, nu a jucat decat 38 de minute in acest sezon si, cel mai probabil, nu va mai prinde altele.

Cea mai ciudata situatie este cea a brazilianului de 22 de ani, Matheus Fernandes. Desi a venit la Barcelona in aceasta vara de la Palmeiras si nu a apucat inca sa debuteze pentru catalani, brazilianul nu intra in planurile lui Ronald Koeman. Staff-ul olandezului considera ca Matheus nu are calitatea necesara sa evolueze pentru prima echipa a Barcelonei.

De asemenea, jurnalistii de la AS noteaza si ca Samuel Umtiti se pregateste sa plece de pe Camp Nou. Francezul nu a evoluat in niciun meci oficial de pe data de 2 iulie, cand a suferit o accidentare si se afla pe lista fotbalistilor de care Koeman vrea sa se desparta. Umtiti s-a antrenat in ultimele doua saptamani alaturi de colegii sai si spera sa il faca pe olandez sa se razgandeasca in privinta sa.