Cel care l-a facut PRAF pe Messi a reactionat din nou dupa iesirea NERVOASA a starului argentinian! Raspunsul pentru Koeman 

Eric Olhats a revenit cu un raspuns dupa iesirea nervoasa a lui Leo Messi cand a fost intrebat de declaratiile sale.

Cel care l-a reprezentat pe Antoine Griezmann in trecut a vorbit despre declaratiile pe care le-a facut recent in care il critica pe Leo Messi si il acuza ca se comporta urat cu atacantul francez inca de cand a ajuns la Barcelona.

Olhats a trimis o scrisoare catre cotidianul Marca, incercand sa lamureasca situatia si sa vorbeasca despre declaratiile pe care le-a facut in France Football.

"Vreau sa fie clar ca Antoine Griezmann nu mi-a vorbit niciodata despre acest subiect. Comentariile facute in France Football vin in urma unor argumente aparute in presa constant in sezonul trecut. Comentariile mele sunt subiective si as putea gresi. De ele sunt unicul responsabil.

De asemenea, vreau sa fie clar ca nu sunt de acord cu comentariile facute de unchiul sau legat de presupusele neintelegeri dintre Griezmann si Messi. De mult timp, mai concret de 3 ani, nu mai am o relatie cu familia lui Antoine si nici nu fac parte, asa cum apare in presa, din cercul apropiat al familiei.

In ceea ce priveste declaratiile facute de domnul Koeman pe seama comentariilor, inteleg ca apara institutia si jucatorii, insa nu are dreptate in doua privinte. Una dintre ele este ca l-a numit client pe Griezmann, iar intre mine si el nu a existat niciodata o relatie contractuala, nu am fost niciodata agentul sau, eram consilierul sau tehnic, insa asta imi ofera legitimitatea de a-mi exprima opinia fara sa trebuiasca sa cer voie cuiva.

De asemenea, spune ca el nu a vazut nicio problema intre cei doi de cand a ajuns. Majoritatea problemelor s-au petrecut in sezonul trecut, in care cred ca el nu era antrenor. Constient ca victima in toata aceasta situatie este Antoine Griezmann, imi pare rau, in mod sincer si imi cer iertare. Va fi ultimul meu comentariu pe acest subiect", a scris Olhats.