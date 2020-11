Victorie pentru Razvan Lucescu in Arabia Saudita! Al-Hilal a invins echipa care il dorea pe Dan Petrescu

Al-Hilal s-a impus fara probleme, pe teren propriu, impotriva lui Al Nasr, scor 2-0, intr-un meci din etapa a cincea din campionat.

Gomis a marcat din lovitura de la 11 metri in minutul 60. Al Shehri a inchis tabela in minutul 99, iar scorul a fost 2-0. In urma cu mai mult de o saptamana, presa din Arabia scria ca soarta portughezului Roy Vitoria, actualul antrenor de la Al Nasr, sta in mainile urmatorului rezultat din campionat. Lusitanul nu a reusit sa il invinga pe Razvan Lucescu, astfel ca risca sa fie demis.

Al-Hilal este lider in campionatul din Arabia Saudita cu 13 puncte dupa 5 etape. Al Nasr este pe locul 15, cu 3 puncte si a inregistrat o singura victorie in cele 5 meciuri jucate. Pe 16 noiembrie, echipa Al-Hilal a anuntat ca Razvan Lucescu a fost testat cu noul coronavirus iar fostul selectioner al Romaniei a intrat in carantina.