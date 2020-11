Real Madrid ii strica planurile lui Ronald Koeman! Campionii din la Liga au intrat in cursa pentru Wijnaldum

Antreonorul olandez a insistat in aceasta vara pentru mutarea lui Georginio Wijnaldum, dar Liverpool a cerut un pret mare si mutarea nu s-a realizat.

In aceasta vara, mijlocasul ramane liber de contract, iar Barcelona nu este singura echipa interesata de serviciile sale. Pandemia a micsorat bugetele echipelor din intreaga lume, astfel ca jucatorii liberi de contract vor fi la mare cautare. Fotbalistul olandez in varsta de 30 de ani nu isi va prelungi contractul cu Liverpool, care ii va expira vara viitoare. Wijnaldum a fost aproape de Barca vara trecuta, dar catalani au refuzat sa plateasca 25-30 de milioane de euro in schimbul semnaturii sale.

Koeman il cunoaste bine de la nationala Olandei si spera sa il aduca pe Camp Nou. Barcelona are concurenta serioasa. In cursa pentru jucatorul lui Liverpool au mai intrat Real Madrid si Inter Milano, potrivit Corriere dello Sport. Totusi, Koeman nu are scaunul asigurat la Barcelona. El a fost adus de presedintele Maria Bartomeu, care intre timp a demisionat. In ianuarie vor avea loc alegeri pentru postul de presedinte al Barcei, iar fiecare candidat promite reforme la club. Daca nu vor obtine rezultatele dorite de conducere, exista posibilitatea ca Ronald Koeman sa fie exclus de la Barcelona.

Cu acest scenariu pe masa, Wijnaldum ar trebui sa ia in considerare si ofertele venite de la alte echipe. Pana atunci el este om de baza la Liverpool, care are multi indisponibili din cauza accidentarilor si a infectarilor cu COVID-19.

Wijnaldum a avut evolutii extraordinare la nationala Olandei in ultima vreme. El a fost cel mai bun marcator al batalilor in calificarile din Nations League si a inscris 13 goluri in ultimele 20 de meciuri pentru nationala.