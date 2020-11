Mircea Lucescu, declaratie surprinzatoare despre absenta lui Messi: "Probabil vor juca mai bine!" Ce a spus despre jucatorii infectati cu COVID-19

Dinamo Kiev va juca pe teren propriu impotriva Barcelonei in etapa a 4-a a grupelor Champions League.

La conferinta de presa de dinaintea acestui meci, Lucescu a vorbit despre absenta lui Lionel Messi din echipa blau-grana. Antrenorul in varsta de 75 de ani a declarat ca absenta starului argentinian poate fi chiar benefica pentru echipa lui Ronald Koeman, intrucat fotbalistii care se vor afla in teren vor depune un efort mai mare pe faza de aparare.

"Barcelona este Barcelona. Bineinteles ca prezenta lui Messi este mereu un avantaj, dar in ceea ce priveste absenta sa, Barcelona va juca probabil mai bine in aparare. Nimeni nu joaca din intamplare la aceasta echipa. Ei cheltuie multi bani pe transferuri, ceea ce inseamna CA toti jucatorii sunt de nivel inalt. In plus, au tineri talentati", a spus Mircea Lucescu.

De asemenea, antrenorul roman a dat noi detalii despre situatia fotbalistilor din echipa sa infectati cu COVID-19: "Serghei Sidorciuk nu s-a antrenat pana acum cu echipa. Doar ieri a fost testat negativ la COVID-19. Dupa o examinare medicala va reveni la antrenamente. E dificil sa revii in echipa dupa aceasta boala. Saptamana trecuta sapte jucatori s-au vindecat si sase dintre ei au jucat cu Ingulet. Ei au revenit foarte slabiti si a trebuit sa schimbam procesul de antrenamente.

Trebuie sa ung putin rotitele, la fel si jucatorii, dar daca vreunul nu va fi pregatit, va trebui sa il inlocuim. Cat despre Sidorciuk si Tigankov, ei au fost testati negativ doar ieri. In cel mai bun caz, Viktor se va pregati pentru meciul de sambata. Serghei este suspendat".