Decizie de ULTIMA ORA a lui Koeman! L-a lasat pe Messi pe BANCA dupa criticile fanilor! Barcelona nu a mai castigat de 4 etape in La Liga

Barcelona o intalneste pe Betis pe teren propriu in a noua etapa din La Liga.

Catalanii au un start perfect in Champions League, acolo unde au obtinut trei victorii din trei si au punctajul maxim in grupa. Cu toate astea, situatia nu este la fel de roz in La Liga, acolo unde Barcelona nu a mai castigat de 4 etape.

Echipa lui Koeman vine dupa remiza din deplasare cu Alaves, iar antrenorul olandez a surprins cu formatia pe care o aliniaza impotriva lui Betis.

Criticat aspru de fani dupa o imagine din meciul cu Dinamo Kiev in care mergea pe teren, Leo Messi a fost lasat pe banca de Ronald Koeman, in ciuda faptului ca Barcelona are nevoie de victorie.

Echipa de start a Barcelonei: