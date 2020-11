Jucatorul care i-a luat fata lui Messi pe Camp Nou in era Koeman! Olandezul l-a titularizat in toate partidele la Barcelona! 

Un singur jucator nu a lipsit din echipa de start a lui Ronald Koeman de la sosirea pe Camp Nou.

Nu este vorba despre Messi, ci despre Frenkie de Jong, care a fost titular in toate partidele disputate de Barcelona cu Ronald Koeman pe banca tehnica.

Mijlocasul olandez pare sa fie preferatul antrenorului, adunand cele mai multe minute pe teren in primele 10 meciuri ale lui Koeman. De Jong a fost pe teren timp de 890 de minute, depasindu-l cu o repriza pe Messi, care a inceput meciul cu Betis pe banca de rezerve, inlocuindu-l la pauza pe Ansu Fati, accidentat.

Potrivit statisticii jurnalistilor de la Marca, printre jucatorii cu cele mai multe minute la Barcelona in acest sezon se mai numara Gerard Pique (788 de minute), Neto (720 de minute), Sergi Roberto (719 de minute), Sergio Busquets (694 de minute), Jordi Alba (681 de minute) si Clement Lenglet (643 de minute).

Unul dintre jucatorii care au atras toate privirile este tanarul Pedri, care a fost folosit in toate partidele jucate pana acum de Barcelona sub comanda lui Koeman, in jumatate dintre ele fiind titular. Pedri a strans, in 10 meciuri, 546 de minute pe teren.

Barcelona joaca in aceasta seara, in deplasare, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Atletico Madrid. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.