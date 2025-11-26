Arsenal a rămas singura echipă din Liga Campionilor cu punctaj maxim, la finalul etapei a 5-a din grupa unică a celei mai puternice competiții intercluburi din lume.

Arsenal, în fruntea clasamentului din Liga Campionilor după etapa a 5-a

„Tunarii” au trecut de Bayern Munchen, miercuri seară, scor 3-1 pe Emirates, în cel mai puternic duel al etapei. Elevii lui Miguel Arteta au ajuns astfel la 15 puncte din 15 posibile.

Patru echipe completează ierarhia în spatele lui Arsenal cu 12 puncte, fiind despărțite de golaveraj. Este vorba despre PSG (+11), Bayern Munchen (+9, 19-8), Inter (+9, 12-3) și Real Madrid (+7).

Luptă puternică pentru primele 8 poziții

Locurile 6 - 8 sunt ocupate cu 10 puncte de Dortmund (+6, 17-11), Chelsea (+6, 12-6) și Sporting Lisabona (+6, 11-5). După punctaj și golaveraj departajarea se face în funcție de numărul de goluri marcate.

Tot 10 puncte au adunat și Manchester City (locul 9, +5) și Atalanta (locul 10, +1).

Ajax Amsterdam rămâne singura echipă fără niciun punct, în timp ce Kairat Almaty (-10) și Villarreal (-8) au doar un punct adjudecat.

