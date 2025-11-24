Echipa fostului jucător de la FCSB a cedat cu scorul de 0-2. Gazdele au avut nevoie doar de jumatate de oră pentru a rezolva partida.

Nota primită de Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei

Kauan Santos a deschis scorul în minutul 9, iar Guilherme a făcut 2-0 în minutul 28.

Florinel Coman a fost integralist în meciul cu Al-Ahli Dubai, dar nu a reușit să contribuie decisiv pentru echipa sa. Prestația sa a fost în nota echipei, iar Sofascore i-a acordat 6.5. Conform statisticienilor, Coman a avut o precizie a paselor de 69% și două șuturi pe poartă.

Al Gharafa rămâne cu o singură victorie în Liga Campionilor Asiei și ocupă locul 9 în clasamentul grupei de Vest din competiția de pe continentul asiatic.

