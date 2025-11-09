Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.

Gloria Bistrița, parcurs formidabil în Liga Campionilor

Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 11 goluri, Nusser 8, Seraficeanu 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Nestaker 8, Lassource 4, Grijseels 4, Berland 4, pentru Borussia.

Rezultatele etapei a VII-a sunt: Gyor – Storhamar 40-23, DVSC Debrecen – Metz 30-35 şi Team Esbjerg – Buducnost 36-24.

După şase etape, pe primele trei locuri din clasament se află Gyor ETO, lider neînvins cu 14 puncte, urmată de Metz Handball, cu 12, şi Gloria Bistriţa, cu 10 puncte.

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO, 38-35 cu Team Esbjerg şi 29-26 cu Budunost.

Retur cu Dortmund pe 16 noiembrie în Liga Campionilor la handbal feminin

Etapa viitoare, ultima din acest an, programează pentru Gloria Bistriţa returul cu Borussia, în 16 noiembrie. Liga Campionilor se va relua în 10 ianuarie 2026, după desfăşurarea Campionatului Mondial.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

News.ro

