Aroganță sau realism?! Elvețienii, convinși după ce FC Basel a picat cu FCSB: „Nu va avea de ce să se teamă”

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce a trecut cu 5-2 la general de Aberdeen.

„Roș-albaștrii” și-au aflat adversarele din această fază a competiției europene, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Elvețienii, convinși că FC Basel nu va avea probleme cu FCSB

Una dintre echipele pe care le va întâlni FCSB în Europa League va fi FC Basel, iar „roș-albaștrii” vor juca în deplasarea cu formația din Elveția.

Elvețienii au catalogat duelul cu echipa bucureșteană drept unul dintre meciurile facile pe care le va avea Basel.