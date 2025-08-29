Aroganță sau realism?! Elvețienii, convinși după ce FC Basel a picat cu FCSB: „Nu va avea de ce să se teamă”

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce a trecut cu 5-2 la general de Aberdeen.
„Roș-albaștrii” și-au aflat adversarele din această fază a competiției europene, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Elvețienii, convinși că FC Basel nu va avea probleme cu FCSB
Una dintre echipele pe care le va întâlni FCSB în Europa League va fi FC Basel, iar „roș-albaștrii” vor juca în deplasarea cu formația din Elveția.
Elvețienii au catalogat duelul cu echipa bucureșteană drept unul dintre meciurile facile pe care le va avea Basel.
„Vineri după-amiază, tragerea la sorți a lui Jürgen Klinsmann le-a oferit echipelor elvețiene câteva meciuri palpitante din Europa League.
Cu deplasări în Austria, Franța, Belgia și Germania, sezonul lui FC Basel se desfășoară în principal în țările vecine. Pe lângă meciurile dificile precum Aston Villa și Stuttgart, „Bebbi” s-au confruntat și cu adversari ușor de gestionat. Echipa elvețiană cu siguranță nu va avea de ce să se teamă împotriva FCSB și Viktoria Plzen în meciurile lor de acasă.”, au scris elvețienii.
FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).