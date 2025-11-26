Champions League, în format actual cu o grupă de 36, s-a cam răsuflat, însă are și o mare calitate. Concret, oferă, etapă de etapă, o veritabilă „ploaie de goluri“.

Aseară, am avut 22 de reușite, ceea înseamnă o medie de 2,4 goluri pe meci. Excelentă pentru spectacol, având în vedere că golurile sunt „sarea și piperul“ fotbalului. Iar, diseară, la ce program ne oferă etapa a 5-a, în continuarea ei, putem aștepta la un bilanț ofensiv și mai bun!

În mod cert, cele mai așteptate partide sunt Arsenal – Bayern și PSG – Tottenham, de la ora 22:00. Ele vor fi oferite, în format LIVE TEXT, de Sport.ro, alături de celelalte șapte întâlniri ale serii, care se vor desfășura după următorul program:

FC Copenhaga – Kairat, ora 19:45

Pafos – Monaco, ora 19:45

Arsenal – Bayern Munchen, ora 22:00

PSG – Tottenham, ora 22:00

Atletico Madrid – Inter, ora 22:00

Eintracht Frankfurt – Atalanta, ora 22:00

Liverpool – PSV, ora 22:00

Olympiakos – Real Madrid, ora 22:00

Sporting Lisabona – Club Brugge, ora 22:00

