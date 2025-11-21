VIDEO Bătaie în toată regula! Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor

Bătaie &icirc;n toată regula! Echipa lui &bdquo;Reghe&rdquo; a &icirc;mpărțit pumni și picioare &icirc;n Liga Campionilor Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Reghe” a fost martor la un meci cu de toate.

TAGS:
Al-Hilal OmdurmanLaurentiu ReghecampfMC Alger

Al Hilal, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf, a debutat cu o victorie în grupele Ligii Campionilor Africii, 2-1 cu MC Alger, însă finalul meciului de la Kigali a semănat cu o scenă din MMA.  Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor

Victoria a fost adusă în minutul 75, când Mohamed Abdelrahman a înscris pentru 2-1, însă imediat după reușită atmosfera a explodat. Atacantul lui Al Hilal a ales să celebreze în fața sectorului ocupat de fanii lui MC Alger, iar provocarea a aprins spiritele instantaneu. Algerienii au alergat spre el, iar câțiva jucători ai lui „Reghe” au intrat în mijlocul haosului pentru a-și proteja colegul.

În doar câteva secunde, s-a declanșat o bătaie în toată regula: împingeri, pumni, picioare, huiduieli din tribune, iar spiritele s-au calmat abia după câteva minute.

În cele din urmă, echipa lui Reghecampf a rezistat eroic în inferioritate numerică și a plecat cu trei puncte din Rwanda, unde dispută meciurile din cauza situației explozive din Sudan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”
CTP: &bdquo;Trump fr&acirc;nge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și &icirc;l recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Play on Sport&rdquo; revine s&acirc;mbătă cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top &icirc;naintea maratonului din Premier League
„Play on Sport” revine sâmbătă cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top înaintea maratonului din Premier League
Rom&acirc;nia și-a luat revanșa &icirc;n fața Bosniei după eșecul de la Zenica
România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica
Schimbare de ultimă oră la FCSB: Nu va fi &icirc;n lot!
Schimbare de ultimă oră la FCSB: "Nu va fi în lot!"
ULTIMELE STIRI
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari &icirc;n Franța
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari în Franța
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: &bdquo;A fost o dezamăgire foarte mare&rdquo;. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: „A fost o dezamăgire foarte mare”. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: E foarte clar!
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!"
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: &bdquo;Șocant&rdquo;
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: „Șocant”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;

Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Turcia - Rom&acirc;nia | Adrian Mutu a dat verdictul: &rdquo;Poate sunt eu nebun&rdquo;

Turcia - România | Adrian Mutu a dat verdictul: ”Poate sunt eu nebun”

Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit &icirc;n Italia și i-a făcut o analiză la s&acirc;nge lui Cristi Chivu

Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit în Italia și i-a făcut o analiză la sânge lui Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: E foarte clar!
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!"
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: &bdquo;Șocant&rdquo;
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: „Șocant”
Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova
Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari &icirc;n Franța
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari în Franța
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: &bdquo;A fost o dezamăgire foarte mare&rdquo;. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: „A fost o dezamăgire foarte mare”. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni
Alte subiecte de interes
Răbdarea arabilor cu &bdquo;arogantul&ldquo; Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
&bdquo;Reghe&ldquo; &icirc;ngrozește &icirc;n Sudan: &bdquo;Ce face rom&acirc;nul ăsta aici?!&ldquo;. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
&rdquo;Ai semnat?&rdquo; Anunțul făcut &icirc;n direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: &rdquo;Am luat caii morți!&rdquo; + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Sărbătoarea de pe stadion s-a transformat &icirc;n coșmar! Trei fani au murit după ce au căzut &icirc;n gol la meciul de titlu
Sărbătoarea de pe stadion s-a transformat în coșmar! Trei fani au murit după ce au căzut în gol la meciul de titlu
Arbitra FIFA Ghada Mehat, agresată fizic de fotbalistul de top cu 13 goluri și 13 pase de gol &icirc;n 19 meciuri!
Arbitra FIFA Ghada Mehat, agresată fizic de fotbalistul de top cu 13 goluri și 13 pase de gol în 19 meciuri!
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!