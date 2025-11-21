Al Hilal, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf, a debutat cu o victorie în grupele Ligii Campionilor Africii, 2-1 cu MC Alger, însă finalul meciului de la Kigali a semănat cu o scenă din MMA. Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor

Victoria a fost adusă în minutul 75, când Mohamed Abdelrahman a înscris pentru 2-1, însă imediat după reușită atmosfera a explodat. Atacantul lui Al Hilal a ales să celebreze în fața sectorului ocupat de fanii lui MC Alger, iar provocarea a aprins spiritele instantaneu. Algerienii au alergat spre el, iar câțiva jucători ai lui „Reghe” au intrat în mijlocul haosului pentru a-și proteja colegul.

