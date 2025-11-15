Este a patra victorie a campioanei României şi, totodată, ultimul meci din competiţie în acest an. Principalele marcatoare ale partidei au fost Hansen 5 goluri, Omoregie, Friis 4, pentru CSM Bucureşti, respectiv Herrem 8, Qorraj 5, pentru formaţia norvegiană.



CSM București, victorie în Liga Campionilor



În etapa a VIII-a se vor mai disputa partidele dintre HC Podravka – Ikast, FTC Budapesta - Brest Bretagne Handball şi Odense – Krim Ljubljana.



După opt etape, CSM Bucureşti adună 8 puncte.



În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.



CSM Bucureşti va juca meciul următor abia în 11 ianuarie 2026, în deplasare, cu Odense. Liga Campionilor se întrerupe pentru disputarea Campionatului Mondial.



În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.



News.ro.

