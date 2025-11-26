Kylian Mbappe a reușit al doilea cel mai rapid hattrick din istoria Ligii Campionilor în prima repriză a meciului Olympiacos - Real Madrid. Gazdele au deschis scorul în minutul 8 prin Chiquinho, însă decarul „Los Blancos” a întors tabela în minutele 22, 24 și 29.

Kylian Mbappe, al doilea cel mai rapid hattrick din istoria Ligii Campionilor

„Tripla” lui Mbappe s-a produs în numai 6 minute și 42 de secunde. Doar Mohamed Salah a realizat o performanță asemănătoare mai rapidă în 6 minute și 12 secunde. „Faraonul” a punctat de 3 ori, în 2022, într-un succes al lui Liverpool cu 7-1 împotriva lui Rangers.

La pauză Olympiacos - Real Madrid a fost 1-3. Formația greacă a reușit să revină în meci prin golul lui Taremi din minutul 52. Tot Kylian Mbappe a readus liniștea pentru madrileni prin al patrulea gol al său din confruntare, în minutul 60, din pasa lui Vinicius Junior.

Kylian Mbappe a ajuns pe primul loc în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor, cu 9 goluri marcate în actualul sezon în doar 5 etape din grupa unică a competiției.

Olympiacos a mai punctat o dată prin El Kaabi în minutul 81. Meciul Olympiacos - Real Madrid 3-4 a fost redat în format LIVE TEXT de site-ul Sport.ro.

Echipele de start din Olympiacos - Real Madrid