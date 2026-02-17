Arbeloa nu a reșit să-și apropie grupul care a cerut demiterea lui Xabi Alonso

În ciuda faptului că Real Madrid a devenit lider în La Liga, după ce FC Barcelona a pierdut cu Girona, scaunul lui Alvaro Arbeloa nu este încă așezat pe teren solid. "Galacticii" au fost eliminați din Copa del Rey încă din faza optimilor de finală (2-3 cu Albacete Balompie) și au pierdut finala Supercopa de Espana (2-3 cu FC Barcelona).

În cealaltă competiție cu miză din acest sezon, madrilenii au terminat faza ligii din Champions League pe locul al nouălea și vor da piept cu Benfica Lisabona, pe 17 și 25 februarie, în play-off-ul de calificare în optimile de finală ale competiției. Dacă elimină trupa lui Jose Mourinho, vicecampioana Spaniei va înfrunta pe Sporting Lisabona sau Manchester City.

În cazul unei eliminări, presa spaniolă scrie că Alvaro Arbeloa va fi concediat, mai ales că președintele Florentino Perez e nemulțumit că nu a reușit încă să subordoneze vedetele echipei și există o atmosferă tensionată în vestiar. Uneltirile grupului condus de Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham și Federico Valverde sunt considerate responsabile pentru demiterea lui Xabi Alonso.

Nume mari se află pe lista de posibili înlocuitori pentru Arbeloa

Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Arbeloa se află Jurgen Klopp (actual Head of Global Football al Red Bull GmbH, ultima dată manager al lui Liverpool), Roberto de Zerbi (liber e contract, ultima dată antrenor al lui Olimpique Marseille), Unai Emery (managerul lui Aston Villa), Enzo Maresca (liber de contract, ultima dată managerul lui Chelsea), Zinedine Zidane (liber de contract, ultima dată a antrenat-o pe Real Madrid, de care s-a despărțit în 2021), Filipe Luis (antrenorul lui Flamengo), Thomas Tuchel (selecționerul Angliei) și Julian Nagelsmann (selecționerul Germaniei), ultimele două variante fiind posibile doar după terminarea CM 2026 (11 iunie - 19 iulie 2026).

Foto - Getty Images