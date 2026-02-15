Real Madrid s-a impus cu 4-1 în fața lui Real Sociedad, în etapa a 23-a din La Liga, și a urcat provizoriu pe primul loc, cu 60 de puncte. Madrilenii au profitat de faptul că Barcelona are un meci mai puțin și au trecut în fruntea clasamentului.

Golurile gazdelor au fost marcate de Gonzalo Garcia, Vinicius Jr, de două ori din penalty, și Federico Valverde, în timp ce pentru basci a punctat Mikel Oyarzabal, tot din penalty.

Arbeloa, dat pe spate de Vinicius Jr: „Unul dintre cei mai buni din lume”

La final, antrenorul Alvaro Arbeloa a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Vinicius Junior, pe care îl consideră decisiv pentru echipă.

„Văd un Vinicius extraordinar de o lună, nu doar în acest meci. De când am venit, joacă la un nivel foarte ridicat și face diferența. Influențează jocul și apărările adverse. Este unul dintre cei mai buni din lume și este un privilegiu să îl antrenez. Este un băiat fantastic și un coechipier excelent”, a spus Arbeloa după meci.

Cotat la 150 de milioane de euro, brazilianul are cifre solide în acest sezon. În 34 de meciuri jucate în toate competițiile, Vinicius a marcat 10 goluri și a oferit 11 pase decisive. În campionat are opt goluri și șase assisturi în 23 de partide, iar în Liga Campionilor a contribuit cu cinci pase decisive.

Real Madrid revine pe teren marți, 17 februarie, în deplasare la Benfica. Partida din Champions League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00.